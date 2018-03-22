تركيا.. مقتل عسكري جراء سقوط مقاتلة «إف-16» وسط البلاد

تواصل – وكالات:

أعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان رسمي، أن عنصرًا عسكريًا لقى حتفه جراء سقوط مقاتلة تركية من طراز “اف16-” بولاية نوشهر وسط البلاد، أثناء قيامها بمهام تدريبية مساء أمس.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة أنباء “الاناضول” الرسمية التركية، نقلاً عن مصادر أمنية وعسكرية، فإن الطائرة سقطت في محيط قضاء “غُل شهير” التابع للولاية.

وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء والإسعاف والدرك التركية هرعت إلى المنطقة، وعثرت على حطام الطائرة وجثمان العسكري.

ولم يتم الكشف عن هوية العنصر العسكري الذي لقى حتفه.وكما لم تتضح بعد الأسباب وراء سقوط الطائرة.