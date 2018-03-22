مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تحدُّ من الرؤية الأفقية اليوم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«أرامكو» توضح حقيقة استهداف إحدى منشآتها في نجران بصاروخ حوثي

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تحدُّ من الرؤية الأفقية اليوم

مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تحدُّ من الرؤية الأفقية اليوم
0

تواصل- أحمد الرمال:

حذر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، من رياح مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (٢ كم).

وأوضح “الرويلي”، أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الأتربة المثارة يتسبب في شبه انعدام للرؤية ويبدأ من الساعة  ٠٦:٠٠ إلى الساعة ١٨:٠٠ من اليوم الجمعة الموافق ٦-٧-١٤٣٩ هـ.

ودعا الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني تبوك» يخمد حريقاً بمنزل في حي سلطانة

«مدني تبوك» يخمد حريقاً بمنزل في حي سلطانة

«مدني جدة» يحيل التحقيق بحادثة حريق الفيصلية إلى الأجهزة الأمنية

«مدني جدة» يحيل التحقيق بحادثة حريق الفيصلية إلى الأجهزة الأمنية

المدينة.. الدفاع المدني يُنقذ 4 مواطنين احتجزتهم سيول المهد

المدينة.. الدفاع المدني يُنقذ 4 مواطنين احتجزتهم سيول المهد

الدفاع المدني: لا ترخيص بناء جديد دون كواشف الحريق

الدفاع المدني: لا ترخيص بناء جديد دون كواشف الحريق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>