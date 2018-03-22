مدني الجوف يحذر من أتربة مثارة تحدُّ من الرؤية الأفقية اليوم

تواصل- أحمد الرمال:

حذر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، من رياح مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (٢ كم).

وأوضح “الرويلي”، أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الأتربة المثارة يتسبب في شبه انعدام للرؤية ويبدأ من الساعة ٠٦:٠٠ إلى الساعة ١٨:٠٠ من اليوم الجمعة الموافق ٦-٧-١٤٣٩ هـ.

ودعا الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.