«الوزراء» يفرض عقوبات مشددة على أصحاب الإبل السائبة بالطرق

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رقم (296) وتاريخ 11-6-1439هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27932 وتاريخ 17-6-1438هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 1009 وتاريخ 3-6-1438هـ، في شأن إسناد إبعاد الإبل السائبة وغيرها من المواشي عن الطرق السريعة خارج المدن للقطاع الخاص.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 62) وتاريخ 20-12-1405هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 10-3-1424هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 29-10-1425هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26-10-1428هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (593) وتاريخ 13-5-1439هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-26/ 39/ د) وتاريخ 28-5-1439هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2621) وتاريخ 10-6-1439هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

ثانياً : قيام وزارة الداخلية بالآتي:

1- اتخاذ ما يلزم في شأن تشديد الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق – الواردة في جدول الغرامات الخاصة بنظام المرور – بما يكفل ردع ملاك الإبل عن ترك إبلهم سائبة حول الطرق.

2- توعية ملاك الإبل – بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة النقل وإمارات المناطق – بضرورة توفير الرقابة الكافية على إبلهم محافظة على أرواح الناس وممتلكاتهم، وعدم تركها ترعى بجوار الطرق دون رقابة وبخاصة أثناء الليل، والعمل على الاستفادة من شيوخ القبائل في هذا الشأن.

ثالثاً : قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء في البند (أولاً) أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ هذا القرار.

2- إعداد الضوابط والإجراءات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل، مع الأخذ في الاعتبار وضع غرامات في حال عدم وضعها أو نزعها، استناداً إلى نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 10-3-1424هـ .

3- اتخاذ ما يلزم في شأن ضمان أن تكون الشريحة الإلكترونية التي توضع على الإبل ذات مواصفات تسمح للجهات المعنية بقراءتها بسهولة وبشكل يصعب معه نزعها من الحيوان.

4- وضع آلية – بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية – تمكن الجهات المعنية من الاستفادة من الشريحة الإلكترونية للتعرف على ملاك الإبل وطرق التواصل معهم.

5- استمرار تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل بشكل دوري، من حيث أسماء ملاكها وطرق التواصل معهم، وما يجري عليها من نقل ملكيات، وتسهيل إجراءات ذلك.

رابعاً : قيام وزارة النقل بالآتي:

1- اتخاذ ما يلزم لإضافة غرامة – مستقلة – خاصة بقطع السياج على الطرق بشكل متعمد وذلك في قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشرافها، يكون مقدارها نصف الحد الأعلى للغرامات المنصوص عليها في ذلك النظام مع تحمل تكاليف الإصلاح.

2- العمل على تسييج الطرق التي تكثر فيها ظاهرة الإبل السائبة، والمحافظة عليها.

3- إعادة النظر في مواقع معابر الجمال على الطرق لضمان تأمين العبور الآمن للحيوان وبما يتناسب مع الغرض منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تزويدها بوسائل السلامة اللازمة.

4- التعاون مع وزارة الداخلية في شأن فرض الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق فيما يتعلق بالإبل السائبة، ولها الاستعانة في ذلك بشركات الصيانة العاملة على الطرق.

خامساً: تتولى إمارات المناطق مهمة التأكد من تنفيذ الجهات المعنية مهماتها المشار إليها أعلاه ضمن الحدود الإدارية التابعة لها.

سادساً: ترفع وزارة الداخلية تقريراً عن نتائج تطبيق بنود هذا القرار بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخه، وعن مدى نجاحها في الحد من الحوادث الناتجة من الإبل السائبة، وما تراه من توصيات بناء على ذلك.