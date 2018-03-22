بالصور.. شرطة العرضيات تضبط عدداً من الدراجات النارية المخالفة

تواصل- فريق التحرير:

نفذت شرطة محافظة العرضيات حملة أمنية موسعة لضبط الدراجات النارية وسائقيها بمحافظة العرضيات؛ وذلك بعد ورود بلاغات عن قيام سائقي الدراجات النارية بإزعاج السكان إضافة إلى قيامهم بارتكاب عدد من المخالفات، وتعريض أنفسهم وسالكي الطريق لمخاطر الحوادث المرورية.

وقد أشرف على الحملة النقيب منصور علي الغامدي والرقيب أحمد العامري بتوجية مباشر من مدير شرطة محافظة العرضيات الرائد محمد علي الشمراني بمشاركة الدوريات الامنيه والبحث الجنائي.

وكثفت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات جهودها لتعقب الدراجات النارية المخالفة، من خلال حملة شاملة بعدد من الشوارع التي يكثر فيها وجود الدراجات النارية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط خمس دراجات نارية وحجزها، ومن المقرر أن تستمر الحملات الأمنيه لضبط المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة.