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رسمياً.. إلغاء تأشيرة دخول المواطنين إلى ألبانيا

رسمياً.. إلغاء تأشيرة دخول المواطنين إلى ألبانيا
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تواصل – الرياض:

قررت سفارة جمهورية ألبانيا في الرياض إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين، بدءاً من أول إبريل المقبل الموافق ١٣ رجب ١٤٣٩ وحتى أكتوبر ٢٠١٨ الموافق ١٥ محرم ١٤٤٠هـ.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي دون النظر لتأشيرة الشنجن المتعدد “الاتحاد الأوروبي” الذي كان شرطاً للسماح بالدخول أو لحاملي التأشيرة المسبقة.

يذكر أن جمهورية ألبانيا من الوجهات السياحية المعروفة عالميا، وكانت تشترط التأشيرة المسبقة أو لحاملي الشينجن الأوروبية للسعوديين الراغبين في السفر إليها.

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