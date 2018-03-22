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ولي العهد يجتمع مع مسؤولين أمريكيين لبحث زيادة «التبادل التجاري»

ولي العهد يجتمع مع مسؤولين أمريكيين لبحث زيادة «التبادل التجاري»
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تواصل- واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان ، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية توم دونوهيو.

ونوقشت خلال الاجتماعات أهمية تطوير الشراكة السعودية الأمريكية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير شراكات جديدة تسهم في مزيد من نمو اقتصاديات البلدين.

حضر الاجتماعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

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