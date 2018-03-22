«الفالح» يكشف موعد الطرح الأولي لـ«أرامكو»

تواصل – وكالات:

قال وزير الطاقة خالد الفالح، أمس الخميس، إن المملكة قد تمضي قدما في طرح عام أولي لشركة النفط أرامكو السعودية في بورصة دولية، مثل لندن أو نيويورك، في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.

وأضاف، أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو، لكن مسؤولين سعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم خطر “دعاوى قضائية غير موضوعية” محتملة قبل إتخاذ قرار نهائي، بحسب “رويترز”.

ومضى قائلا: “قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء… لم نغلق الباب أمام 2018”.