«الخدمة المدنية»: لا علاقة لنا بتحديد احتياج الجهات الحكومية من الوظائف

تواصل – فريق التحرير:

قال حمد المنيف، ‏‏‏المتحدث الرسمي ل‏‏وزارة الخدمة المدنية، إن الوزارة ليس لها أي علاقة في تحديد احتياج الجهات الحكومية (عدد ، نوعية ، مقرات) من الوظائف، حيث إن دورها يتمثل في شغل الوظائف التي ترد لها من الجهات الحكومية.. وهذه الوظائف هي للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها فقط”.

وأضاف “المنيف”، في تغريدات على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات الحكومية الممكنة سوف تعلن من شغل وظائفها بنفسها لاحقاً عن حاجتها من الوظائف في إعلانات مستقلة لكل جهة.

وتابع، “علماً بأن توجه الوزارة المستقبلي كما أوضحت ذلك سابقاً هو تمكين كافة الجهات الحكومية من شغل وظائفها بنفسها عبر منظومة جدارة وفق الآلية الحالية المعتمدة والمنظمة لذلك، مع القيام بالمراجعة المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وتحسين إجراءات منظومة التوظيف”.