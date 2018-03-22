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بالإنفوجراف.. حساب المواطن يوضح كيفية معرفة مصدر الدخل

بالإنفوجراف.. حساب المواطن يوضح كيفية معرفة مصدر الدخل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن أنه تسهيلاً على المستفيدين تم تحديث آلية تسجيل مصدر الدخل في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح البرنامج عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في “تويتر”، كيفية معرفة المستفيد لمصدر دخله عند الإفصاح عن الدخل، مشيراً إلى أن المستفيد إذا كان على رأس العمل يتم استقطاع نسبة التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد، فيكون الراتب الشهري من قطاع حكومي أو عسكري “مسجلاً لدى وزارة الخدمة العسكرية أو جهة عسكرية”، ويتم الاستقطاع من قبل التأمينات الاجتماعية فيكون الراتب الشهري من قطاع خاص ومصدر الدخل، “مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

ولفت إلى أنه في حال كان المستفيد متقاعداً، فيستلم الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، فيكون مصدر الدخل “مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتقاعد”، ويستلم الراتب التقاعدي من التأمينات الاجتماعية، فيكون مصدر الدخل “مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

أما عن كيفية تحديث مصدر الدخل، فأوضح البرنامج أن ذلك يتم من خلال 4 خطوات على النحو التالي:

الدخول على الصفحة الرئيسية
الإفصاح عن الدخل.
تعبئة واستكمال الطلب
الضغط على حفظ.
وأكد برنامج حساب المواطن على أهمية التأكد من تسجيل مصدر الدخل بشكل صحيح، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا يؤثر على الأهلية وقيمة الاستحقاق للدعم.

 

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