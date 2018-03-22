إنفاذاً لتوجيه نائب أمير مكة.. إنهاء معاناة طالبات كلية البنات في القنفذة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، تنفيذ مشروع الكليات الجامعية في القنفذة.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “إنفاذاً لتوجيهات أمير مكة بالنيابة عبدالله بن بندر بإنهاء معاناة طالبات كلية البنات بالقنفذة خلال زيارته السابقة للمحافظة، فإن جامعة أم القرى تبدأ تنفيذ مشروع الكليات الجامعية في القنفذة”.

وأكدت الإمارة، أن المشروع يضم 6 مبانٍ تستوعب 16 ألف طالب وطالبة ومساحتها 170 ألف م2 وجاهزة للدراسة مطلع العام 1439-1440.

وأشارت إلى أن المشروع يضم كليات صحية وجامعية وهندسية وحاسباً آلياً للبنين وللبنات، ويحوي 53 فصلاً دراسياً و42 معملاً علمياً عاماً ومتخصصاً و3 مدرجات تتسع لنحو 300 طالب وطالبة، إضافة لمواقع للأنشطة ومكتبة ومكاتب إدارية.