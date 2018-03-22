«الأرصاد» تتوقع: غبار يحجب الرؤية على 6 مناطق غداًَ

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم، يوم غد الجمعة.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى، وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية، بمشيئة الله تعالى.

أما عن حالة البحر، فتوقعت الأرصاد رياح سطحية بالبحر الأحمر، من المتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسطة الموج.

أما الرياح بالخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.