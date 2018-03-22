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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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عبر «كلنا أمن».. 4 خطوات للإبلاغ عن مخترقي خصوصيتك على الإنترنت

عبر «كلنا أمن».. 4 خطوات للإبلاغ عن مخترقي خصوصيتك على الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

قال الحساب الرسمي الخاص بتطبيق “كلنا أمن” لخدمة البلاغات الأمنية من المواطنين، إن التعدي على خصوصية الآخرين ونشر بياناتهم، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، يعد جريمة معلوماتية.

وأكد أنه يمكن لمن يتعرض إلى هذا النوع من الجرائم، الإبلاغ عن الأمر، عبر التطبيق، وفقاً للخطوات التالية:

1- اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية، وهي الدوريات الأمنية.

2- ستظهر لك قائمة الملاحظات.. قم بكتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ.

3- قم برفع صورة مصورة للإبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية.

4- بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ، ورفع الصورة المصورة، بإمكانك إرسال البلاغ إلى القسم المختص.

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