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4 حقائق مهمة للنساء عن «سرطان الثدي»

4 حقائق مهمة للنساء عن «سرطان الثدي»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، عدة حقائق مهمة للنساء من الدكتورة ماري ريتشارد، من مستشفى بينك هوب الأسترالية النساء، تتعلق بسرطان الثدي.

وبحسب “ريتشارد” فإن الحقائق هي:

1- الثديان ليسا متشابهين

الثديان لدى المرأة غالباً ليسا متساويين في الحجم، فأحدهما أكبر قليلاً من الآخر، الشيء الوحيد الذي له علاقة بحجم الثدي هو أنه إذا تغير الحجم، فغالباً ما يكون علامة على حدوث شيء ما، إما عدوى وهو ما يسبب تورماً وسخونة واحمراراً وأحياناً تقرحاً.

2- الرياضة لن تغير شكلهما

الرياضة تمنح الجسم شكلاً جميلاً وصحة جيدة، وأيضاً للثدي، فهي تقلص فرص خطر الإصابة بسرطان الثدي، فهذا لن تغير حجم الثدي، بحسب الدكتورة ريتشارد.

3- الثدي الكثيف أكثر عرضة للسرطان

النساء اللواتي لديهن ثدي ذو أنسجة كثيفة ينبغي أن يكن أكثر وعياً بضرورة إجراء الفحص السنوي ليس بأشعة إكس راي أو الماموغرام، بل باستخدام ماموغرام ثلاثي الأبعاد أو الألتراساوند، فخطورة سرطان الثدي تكمن في الأنسجة الكثيفة.

4- ضرورة إجراء الفحص بانتظام

من المهم جداً أن تراقب المرأة أي تغييرات في ثدييها من حيث الحجم فعند ملاحظة وجود منطقة متكتلة أو تغير في شكل الجلد، يجب التوجه فوراً للطبيب وإجراء فحص، مع المواظبة على الفحوصات الدورية بشكل منتظم.

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