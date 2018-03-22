تسريبات تكشف خطط «تويتر» بشأن «بيتكوين»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير جديدة عن تسريبات تتعلق بخطط تجهزها منصة التدوين المصغر “تويتر” بشأن تداول العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”.

وأشارت تلك التقارير التي نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن “تويتر” ستسير على ركب “جوجل” و”فيسبوك” في حظر الإعلانات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة “بيتكوين”، بحسب موقع “كوين ديسك”.

وسيشمل قرار الحظر جميع الإعلانات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة، والإعلانات الخاصة بأسعار الصرف والتحويلات المالية.

وكانت “جوجل”، و”فيسبوك” قد أصدرتا قبل أسبوعين تقريباً قراراً بحظر إعلانات “بيتكوين” أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة.

ويأتي هذا القرار ضمن حملة تلك الشركات لمكافحة عمليات المضاربة المضللة والمخادعة، وتلك العمليات التي تعتمد على تنظيمات غير واضحة قد يترتب عليها احتمالات أضرار كبيرة للمستخدمين.