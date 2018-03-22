إجراء حاسم من وزير النقل بشأن طريق «جازان- أبوعريش»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

إجراء حاسم من وزير النقل بشأن طريق «جازان- أبوعريش»

إجراء حاسم من وزير النقل بشأن طريق «جازان- أبوعريش»
0

تواصل – جازان:

منح وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، المقاول المسؤول عن أعمال مشروع تقاطع رقم 5 للطريق الساحلي السريع مع طريق جازان- أبو عريش مهلة شهر فقط، لاستئناف الأعمال المتوقفة.

وطالب العامودي حسبما أعلنت وزارة النقل عبر حسابها في “تويتر”، خلال وقوفه على أعمال المشروع، بسرعة إنجاز التقاطع للاستفادة من الجزء المكتمل للطريق الساحلي السريع وصولاً إلى المدينة الاقتصادية.

وكان وزير النقل قد تفقد اليوم الخميس مشروع طريق جيزان- صبيا السريع، اليوم، مشدداً على تسريع العمل به.

يذكر أن مجموع أطوال طريق الساحلي السريع يبلغ 140 كلم، شاملة لـ4 تقاطعات علوية، وتكمن أهميته بأنه يربط مطار الملك عبدالله، والمدينة الاقتصادية، والمدينة الجامعية، وضاحية الملك عبدالله مع جميع المحافظات الساحلية من جنوبها إلى شمالها، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من 2019.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تواصل» تنفرد.. عجوز «تسعينية» تنتصر على الصندوق العقاري في جيزان

«تواصل» تنفرد.. عجوز «تسعينية» تنتصر على الصندوق العقاري في جيزان

جازان.. التفاصيل الكاملة لمقتل وافد بسبب «القات»

جازان.. التفاصيل الكاملة لمقتل وافد بسبب «القات»

إمارة جازان توضح حقيقة رسائل طلبات التوظيف والمساعدات المالية

إمارة جازان توضح حقيقة رسائل طلبات التوظيف والمساعدات المالية

وزير الداخلية يصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية

وزير الداخلية يصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>