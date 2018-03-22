إجراء حاسم من وزير النقل بشأن طريق «جازان- أبوعريش»

تواصل – جازان:

منح وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، المقاول المسؤول عن أعمال مشروع تقاطع رقم 5 للطريق الساحلي السريع مع طريق جازان- أبو عريش مهلة شهر فقط، لاستئناف الأعمال المتوقفة.

وطالب العامودي حسبما أعلنت وزارة النقل عبر حسابها في “تويتر”، خلال وقوفه على أعمال المشروع، بسرعة إنجاز التقاطع للاستفادة من الجزء المكتمل للطريق الساحلي السريع وصولاً إلى المدينة الاقتصادية.

وكان وزير النقل قد تفقد اليوم الخميس مشروع طريق جيزان- صبيا السريع، اليوم، مشدداً على تسريع العمل به.

يذكر أن مجموع أطوال طريق الساحلي السريع يبلغ 140 كلم، شاملة لـ4 تقاطعات علوية، وتكمن أهميته بأنه يربط مطار الملك عبدالله، والمدينة الاقتصادية، والمدينة الجامعية، وضاحية الملك عبدالله مع جميع المحافظات الساحلية من جنوبها إلى شمالها، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من 2019.