تفاصيل جلسة مباحثات ولي العهد مع وزير الدفاع الأمريكي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

تفاصيل جلسة مباحثات ولي العهد مع وزير الدفاع الأمريكي

تفاصيل جلسة مباحثات ولي العهد مع وزير الدفاع الأمريكي
0

تواصل – فريق التحرير:

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في واشنطن جلسة مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أكد خلالها على أن البلدين يتشاركان المخاطر والمصالح، ويواجهان الكثير من التحديات.

واستعرض ولي العهد خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد في البنتاجون.. ووزير الدفاع الأمريكي في مقدمة مستقبليه

ولي العهد في البنتاجون.. ووزير الدفاع الأمريكي في مقدمة مستقبليه

«ولي العهد» يلتقي رؤساء كبرى شركات التقنية في أمريكا 

«ولي العهد» يلتقي رؤساء كبرى شركات التقنية في أمريكا 

تفاصيل لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

تفاصيل لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

رويترز: «ولي العهد» يزور فرنسا الشهر المقبل

رويترز: «ولي العهد» يزور فرنسا الشهر المقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>