تفاصيل جلسة مباحثات ولي العهد مع وزير الدفاع الأمريكي

تواصل – فريق التحرير:

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، في واشنطن جلسة مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أكد خلالها على أن البلدين يتشاركان المخاطر والمصالح، ويواجهان الكثير من التحديات.

واستعرض ولي العهد خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.