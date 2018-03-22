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نظام الرصد الآلي «ساهر» يراقب الطريق بنجران

نظام الرصد الآلي «ساهر» يراقب الطريق بنجران
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تواصل – نجران:

قامت الإدارة العامة للمرور بتركيب نظام رصد المخالفات المرورية الآلي ” ساهر ” عند مفرق شرورة بمدينة نجران؛ وذلك لمراقبة الحركة المرورية ورصد المخالفات آلياً.

يأتي ذلك بعد ما يقارب العام تقريباً على تركيب نظام رصد السرعة في طرقات المنطقة؛ وذلك لضبط الحركة المرورية ورصد المخالفات، حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين.

وينصّ جدول المخالفات المرورية رقم ”6” من لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، على أن تجاوز إشارة المرور عند إضاءتها بالأحمر تترتب عليه غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال.

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