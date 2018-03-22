مستشفى بالمدينة يحتجز جثمان وافد.. و«الصحة» تعاقبه

تواصل – المدينة المنورة:

احتجزت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة جثمان وافد آسيوي؛ لحين دفع أسرته لتكاليف العلاج والتنويم، والتي بلغت حوالي 100 ألف ريال.

وأشار المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشأة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تمنع احتجاز أي جثة بمنشآتها الصحية، مشددةً على تسليم الجثمان لأهل المُتوفى بعد تعهدهم بسداد مستحقات المستشفى المالية.

وأوضح أن المستشفى الذي يرفض تسليم الجثمان للأسرة، يتم إحالته على الفور للجنة المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحقه.