مستشفى بالمدينة يحتجز جثمان وافد.. و«الصحة» تعاقبه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

مستشفى بالمدينة يحتجز جثمان وافد.. و«الصحة» تعاقبه

مستشفى بالمدينة يحتجز جثمان وافد.. و«الصحة» تعاقبه
صورة رمزية
0

تواصل – المدينة المنورة:

احتجزت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة جثمان وافد آسيوي؛ لحين دفع أسرته لتكاليف العلاج والتنويم، والتي بلغت حوالي 100 ألف ريال.

وأشار المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشأة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تمنع احتجاز أي جثة بمنشآتها الصحية، مشددةً على تسليم الجثمان لأهل المُتوفى بعد تعهدهم بسداد مستحقات المستشفى المالية.

وأوضح أن المستشفى الذي يرفض تسليم الجثمان للأسرة، يتم إحالته على الفور للجنة المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحقه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المدينة.. استئصال ورم من وجه مريض بعد معاناة 5 سنوات

المدينة.. استئصال ورم من وجه مريض بعد معاناة 5 سنوات

بداية من الأحد المقبل.. توحيد دوامات مدارس المدينة المنورة للجنسين

بداية من الأحد المقبل.. توحيد دوامات مدارس المدينة المنورة للجنسين

المدينة.. 55 ألف مخالفة لحملة التشوه البصري

المدينة.. 55 ألف مخالفة لحملة التشوه البصري

المدينة.. إغلاق وتغريم مسلخ لمخالفته شروط السلامة

المدينة.. إغلاق وتغريم مسلخ لمخالفته شروط السلامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>