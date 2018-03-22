عشاق «العصائر» معرضون لهذا المرض الخطير

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أظهرت دراسة أمريكية، حديثة أن الأشخاص الذين يشربون العصائر بكثرة، معرضون لخطر الموت بسبب الأمراض القلبية.

وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 680 جراماً من العصائر في اليوم معرضون للموت بسبب الأمراض القلبية أكثر بمرتين من الأشخاص الذين يشربون أقل من 200 جرام.

وأكدت الدكتورة جين أوشيل التي قادت الدراسة، أن النتائج أظهرت أنه من الضروري عدم الإفراط وتخفيف شرب العصائر السكرية.

وأضافت “أوشيل”: “الدراسة تخص المشروبات فقط وليس لها علاقة بالمأكولات التي تحوي معدلات مرتفعة من السكر، مبينةً أن الدراسة جرت على أكثر من 17.9 ألف شخص على مدار 6 سنوات.