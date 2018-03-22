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«هواوي» تجهز هاتفاً مزوداً بميزة «لا يمكن تخيلها»

«هواوي» تجهز هاتفاً مزوداً بميزة «لا يمكن تخيلها»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة “هواوي” الصينية الرائدة قررت أن تطلق هاتفاً ستزوده بميزة “غير مسبوقة”، ووصفتها بأنه “لا يمكن أن يتخيلها” أي من مستخدمي الهواتف الذكية.

وقال موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص: إن “شركة (هواوي) ستطلق بالتزامن مع هاتفها الجديد (هواوي بي 20)، الأسبوع المقبل، أول هاتف ذكي مزود بذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجابايت”.

ولم توضح التقارير إذا ما كان هذا الهاتف سيكون أحد إصدارات “هواوي بي 20” أو أنه هاتف آخر منفصل تماماً.

وأشارت إلى أن الهاتف الجديد سيحمل رقم الموديل “NEO-AL00″، وسيزود بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

يذكر أن “هواوي” سبق وأطلقت هاتفين بسعتي تخزين 256 جيجابايت، وهما “هواوي ميت 9 بورشيه ديزاين”، و”هواوي ميت 10 بورشيه ديزاين”.

وترجح التقارير أن يكون الهاتف الجديد أيضاً ضمن سلسلة “بورشيه ديزاين”، ولكنه سيتم زيادة سعة التخزين إلى 512 جيجابايت.

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