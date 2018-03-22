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«بلدي الرياض» يعقد لقاءً مع رؤساء بلديات «الشفا» و«الحائر» و«العزيزية»

«بلدي الرياض» يعقد لقاءً مع رؤساء بلديات «الشفا» و«الحائر» و«العزيزية»
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تواصل – الرياض:

في إطار خطته التشغيلية الجديدة التي أكدت، ضمن مرتكزاتها، أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية، يستضيف المجلس البلدي بالرياض رؤساء بلديات: الشفا، والحائر، والعزيزية، يوم الاثنين المقبل، الموافق 9/7/1439هـ، في لقاء مباشر لمناقشة أبرز قضايا الشأن البلدي المتعلقة بتلك البلديات الفرعية؛ وذلك لتحقيق أحد أهداف المجلس البلدي الرئيسية، والمتمثل في تفعيل الدور الرقابي على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

ويأتي اللقاء، الذي سيعقد بحضور نخبة من أهالي الأحياء الواقعة ضمن نطاق البلديات المذكورة؛ لمناقشة الشكاوى والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالخدمات البلدية؛ تأكيداً لمفهوم الشراكة والتكامل بين بلدي الرياض وأمانة العاصمة، وسعياً نحو تحقيق مستوى التواصل المأمول بين المجلس والمواطنين في مختلف دوائر الرياض.

ويحظى اللقاء المرتقب باهتمام كبير، ظهرت آثاره بوضوح من خلال برنامج اللقاء الذي أعلنه بلدي الرياض، وجرى تفعيله إعلامياً بدعوة المواطنين للمشاركة عبر عدد كبير من قنوات التواصل شملت البريد الإلكتروني، وموقع المجلس على الإنترنت، وحساب تويتر، لتتجاوز الـ 120 مشاركة في نطاق بلديات الشفا، والحائر، والعزيزية، حتى الآن، إضافةً إلى ما تم رصده من المجلس البلدي وأعضائه، وذلك قبل شهر كامل من الموعد المحدد للقاء، لضمان وصول ملاحظات ومقترحات المواطنين التي يعول عليها المجلس بشكل كبير في تطوير الخدمات البلدية.

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