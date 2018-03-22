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«هادي» يتوعد بمحاسبة ميليشيا الحوثي على إهدارها لدماء اليمنيين

«هادي» يتوعد بمحاسبة ميليشيا الحوثي على إهدارها لدماء اليمنيين
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تواصل – واس:

توعد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على إهدارها لدماء اليمنيين.

وقال خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء منصور الحنق، إن الميليشيا دمرت اليمن بعد انقلابها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، ويجب أن تحاسب على دماء اليمنيين التي أهدرتها لتنفيذ مخططاتها التخريبية التي تخدم إيران وتهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وناقش اللقاء – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – آخر مستجدات المواجهات العسكرية في جبهة نهم شرق صنعاء، والانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تلك الجبهات.

وأكد الرئيس هادي أن: “هذه الميليشيا في طريقها للاندثار، وأن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات، مثمناً الدعم الأخوي والإسناد السخي الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

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