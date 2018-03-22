«البيئة»: لا إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أية إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11713 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 163 حالة، في حين جرى التخلص من 7996 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها ثلاثة بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات ثمانية استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافةً، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.