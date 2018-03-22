«تعليم المدينة» تكشف تفاصيل سقوط طفاية حريق على طالبات «المتوسطة 68»

تواصل – المدينة المنورة:

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تفاصيل حادثة سقوط طفاية حريق بالمدرسة المتوسطة 68 للبنات، على عدد من الطالبات، اليوم الخميس.

وقالت إنه تم نقل الطالبات المصابات إلى عدد من المستشفيات القريبة، بمرافقة بعض معلمات المدرسة وأولياء الأمور، وعلاج 6 طالبات أخريات بالموقع.

وأوضحت الإدارة، في بيان، أنها تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس الموافق 5/ 7 /1439هـ يفيد بسقوط طفاية حريق مثبتة على أرضية الدور الأرضي المجاورة للمقصف المدرسي أثناء تجمع الطالبات خلال الفسحة الكبرى.

وأضافت أن سقوط الطفاية أدى إلى خروج البودرة بشكل عشوائي نتج عنها تطاير وانبعاث المادة من داخل الطفاية، وإصابة 13 طالبة نتيجة الخوف والهلع والتدافع وبعض الإغماءات البسيطة.

وتابعت في بيانها: “تم التواصل مع إدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر، وباشر الدفاع المدني موقع الحادث بفرقتي حريق وفرقتي إنقاذ وإسعاف، وسلم الحادث لمندوب التعليم، وبذلت قيادة المدرسة والمعلمات والمشرفة على الأمن والسلامة جهوداً كبيرة في سبيل إخلاء الطالبات وتأمين سلامتهن والتواصل مع أولياء أمورهن لطمأنتهم وإبلاغهم بأهمية الحضور إلى المدرسة لتسلم بناتهم”.