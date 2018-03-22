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ما سبب «التعب والإرهاق» بعد الاستيقاظ رغم النوم لفترة كافية؟

ما سبب «التعب والإرهاق» بعد الاستيقاظ رغم النوم لفترة كافية؟
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تواصل – فريق التحرير:

يشعر كثيرون أحياناً بعد الاستيقاظ من النوم بحالة من الخمول والتعب والإرهاق؛ إذ إنهم لا يستطيعون إكمال يومهم أحياناً، فضلاً عن التقلب المزاجي بسبب ذلك.

وأوضح مختصون أن سبب التعب والإرهاق بعد النوم لفترة كافية هي أن الإنسان قد يعاني من “الجفاف” بسبب نقص كمية الماء في الجسم.

كمية الماء المناسبة يومياً

1- الأطفال (عمر سنة وما فوق)

0.8-1.4 لتر في اليوم.

المراهقون

1.6 لتر في اليوم على الأقل، وتزيد الكمية حسب الحركة البدنية.

البالغون:

حوالي 1.5- 2 لتر في اليوم أي ما يعادل 8 أكواب مياه

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