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مقابل الإعلان عليها.. «أمانة جدة» تتعاقد مع شركة خاصة لتنفيذ 4 جسور

مقابل الإعلان عليها.. «أمانة جدة» تتعاقد مع شركة خاصة لتنفيذ 4 جسور
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تواصل – جدة:

تنفذ إحدى شركات القطاع الخاص -بعد أن وقعت معها أمانة محافظة جدة صباح اليوم عقداً- 4 جسور مشاة بمواقع عدة في المحافظة، بعد توقف العمل بها منذ عدة أشهر، مقابل الانتفاع بحصرية الإعلان عليها.

وبحسب ‘‘الوطن‘‘ أوضحت الأمانة أنه «تم إيقاف تنفيذ مشاريع إنشاء 4 جسور مشاة في مواقع مختلفة بجدة، لأنها ضمن العقود الصفرية التي تم سحب تكاليفها، ليتم إيقاف المقاول من استكمالها».

وأضافت أن «اليوم سيتم توقيع عقد الإنشاء مع إحدى الشركات المتخصصة في الإعلانات التجارية، مقابل استفادة الشركة من الإعلانات على الجسور الـ4 مدة العقد»، متوقعة أن تتجاوز مدة العقد 15 عاماً.

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