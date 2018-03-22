طائرات شركة واحدة تعمل في مطار جدة الجديد أثناء التشغيل التجريبي

تواصل – جدة:

قالت مصادر مطلعة، إن موعد التشغيل الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، سيكون في مطلع يناير 2019.

وكشفت المصادر – وفقاً لـ”الوطن” – أن التشغيل التجريبي سيتم عن طريق الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية فقط، وفق ما كان مقرراً في مايو المقبل.

وبينت أن التشغيل التجريبي سيبدأ بنحو 8 رحلات يومياً، وعبر 6 بوابات داخلية، على أن يتم رفع التشغيل تدريجياً حتى يتم التأكيد من جاهزية المطار بشكل كامل.

وأكدت المصادر أن الهيئة تعمل حالياً على جلب مشغل جديد للمطار، فيما ستتولى إدارة المطار عملية التشغيل خلال فترة التجربة.