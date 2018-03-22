هذه أفضل ميزة وصلت لـ«خرائط قوقل» بعد تحديث التطبيق

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أضافت شركة “قوقل” إلى تطبيق الخرائط، الخاص بها، عدة مزايا جديدة للأجهزة الذكية العاملة بنظام “IOS”، إلا أنها أضافت خاصية اعتبرها تقنيون الأفضل على الإطلاق.

وقال المختص التقني عبدالله السبع: “ميزة رهيبة وصلت لتطبيق GOOGLE MAPS حالياً، حيث تستطيع معرفة وقت الانتظار المتوقع لمليون مطعم حول العالم”.

وأوضح “السبع” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “التحديث هذا يساعدك في قرار هل أنتظر في المطعم الحالي، أم أذهب إلى آخر أقل ازدحاماً”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصبح التطبيق يدعم الحصول على اتجاهات النقل العام التي تخبرك بالضبط بالمدخل الذي تحتاج إلى الدخول إليه.