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هل يُنصح بقراءة «نشرة الدواء» قبل تناوله؟

هل يُنصح بقراءة «نشرة الدواء» قبل تناوله؟
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري أمراض القلب، بعدم قراءة نشرة الدواء، إذا كان عن طريقة وصف طبيب متمكن أعطى الحالة وقتها الكافي من التقييم.

وقال “الغامدي” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “لا أنصح بقراءة نشرة الدواء إذا كان الطبيب الذي وصف الدواء متمكناً وأعطى الحالة وقتاً كافياً من التقييم”.

وأضاف: “بذلك الطبيب حريص على عدم تعريض مَن يراجعه للأعراض الجانبية وكذلك شركات الأدوية تضع فيها ما هب ودب؛ ما يندر جداً حدوثه لأسباب قانونية، أما إذا حدثت أعراض غريبة فيمكن قراءتها ثم التواصل مع الطبيب”.

وأشار “الغامدي” إلى أنه لاحظ “كثير من المراجعين الذين تسيطر عليهم الوساوس يشتركون في القراءة عن الأمراض في الإنترنت وقراءة نشرات الأدوية”.

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