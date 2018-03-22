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اكتشاف جديد.. «مضادات حيوية» من «الثعابين»

اكتشاف جديد.. «مضادات حيوية» من «الثعابين»
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تواصل – متابعات:

أعلن علماء إسبانيون وأستراليون، من جامعة كوينزلاند في أستراليا، عن اكتشاف أجزاء بروتينية في غدد ثعابين أمريكا الجنوبية، تساعد على إنتاج أدوية ضد “سوبر بكتيريا”.

وتعد هذه المركبات الببتيدية المسماة “CROTALICIDIN” ، مضادات حيوية ضد الأورام والفطريات والبكتيريا، لكنها غير ضارة بالخلايا السليمة.

وأثبتت التجارب المخبرية كفاءة عالية لتركيب هذا الببتيد الذي دمّر 90% من أصعب نوعين من البكتيريا: العصيّات المعوية التي قضى عليها خلال ساعتين، وبكتيريا الزائفة الزنجارية التي قضى عليها خلال 30 دقيقة، طبقاً لموقع”ارتي” الروسي باللغة العربية.

وأشار العلماء إلى التأثير القوي لمضاد البكتيريا الجديد، بالجاذبية الكهربائية التي تنشأ بين الأجسام المشحونة المختلفة (سالب وموجب).
ويمتلك الببتيد شحنة كهربائية موجبة، فيما تحمل أغشية الخلايا البكتيرية شحنة سالبة، لذلك ينجذب الببتيد إلى الخلايا السلبية البكتيرية ويدمر غشاءها أولا ثم يدمّرها بالكامل. أما الخلايا السليمة في الجسم فليس لها أي شحنات كهربائية، لذلك لا يؤثر فيها الببتيد وتبقى على قيد الحياة.
ويأمل العلماء بإنتاج مضادات حيوية من الجيل الجديد على أساس مركب “CROTALICIDIN”، تقضي على أصعب أنواع البكتيريا ومنها “سوبر بكتيريا”.

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