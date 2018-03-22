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«أكسنت 2018» تصل المملكة.. تعرَّف على شكلها ومميزاتها وأسعارها (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نشر خبير السيارات، حسن كتبي، على حسابه بموقع “تويتر” مقطعاً مصوراً لسيارة “هيونداي أكسنت 2018” الجيل الجديد، والتي وصلت للوكلاء؛ تمهيداً لإطلاقها بالمملكة.

وجاءت هيونداي أكسنت 2018 الجديدة كلياً بتحديثات كثيرة عن موديل (2017 ) مثل الحجم؛ إذ إنها أصبحت أكبر وأطول وذات مساحة داخلية أكبر.

وتشتمل مميزات السيارة الجديدة -بحسب ما نشرت الشركة المنتجة “هيونداي” الكورية الجنوبية- على تسارع أفضل، إضافة لتقنية الفرامل التلقائية عند التصادم الأمامي.

وتعد أكسنت 2018 -وفق تصنيفات مواقع متخصصة بالسيارات- من أفضل السيارات السيدان صغيرة الحجم وأولها في استخدام مكابح الطوارئ وبعض التقنيات الأخرى.

الأسعار المتوقعة بأسواق المملكة

1- سعر هيونداي أكسنت GL ستاندرد 2018 – (51) ألف ريال.

2- سعر هيونداي أكسنت GL نص فل 2018 – (52) ألف ريال.

3- سعر هيونداي أكسنت GL فل كامل 2018 – (57) ألف ريال.

 

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