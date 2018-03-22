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في يوم واحد.. مقتل 13 فلبينيًا في عملية ضد تجارة المخدرات

في يوم واحد.. مقتل 13 فلبينيًا في عملية ضد تجارة المخدرات
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تواصل- وكالات:

قال قائد بالشرطة الفلبينية: إن الشرطة قتلت 13 يشتبه في أنهم تجار مخدرات، وألقت القبض على أكثر من 100 في عشرات العمليات التي استهدف تجارة المخدرات أمس الأربعاء في إقليم إلى الشمال من العاصمة.

وقُتل أكثر من 4000 فلبيني على يد الشرطة خلال حرب يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي منذ 20 شهراً، كما لقي آلاف آخرون مصرعهم على يد مسلحين مجهولين.

ووقعت معظم أعمال القتل في مناطق عشوائية بالعاصمة مانيلا وإقليمي بولاكان وكافيت المجاورين.

وقال قائد بالشرطة اليوم الخميس إن الشرطة في بولاكان نفذت نحو 60 عملية في إطار الحرب على المخدرات في تسع بلدات.

وذكر روميو كارامات قائد شرطة بولاكان في بيان “هذه العمليات جزء من حملتنا الموسعة ضد المخدرات وكل أشكال الجريمة في الإقليم”.

وتابع: “للأسف قتل 13 مشتبها بهم حينما أطلق جنودنا النار دفاعاً عن النفس بعدما شعر المشتبه بهم، الذين كانوا مسلحين، بأنهم محاصرون وبدؤوا في إطلاق النار”.

وذكر أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 وصادرت 19 سلاحاً نارياً ونحو 250 عبوة مخدرات خلال العمليات التي استمرت 24 ساعة.

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