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أهم أسباب آلام القدمين.. وطرق علاجها

أهم أسباب آلام القدمين.. وطرق علاجها
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تواصل – وكالات:

نستعرض فيما يلي 9 أسباب هي الأكثر شيوعاً للإصابة بآلام القدمين، حسب ما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بالصحة:

1- التهاب اللفافة الأخمصية

اللفافة الأخمصية هي مجموعة من النسيج الضام الذي ينشأ على عظام الكعب، ويمتد على طول باطن القدم نحو الأصابع ليربط الكعب بأصابع القدم، ويسبب التهاب هذه اللفافة، والذي يحدث غالباً بسبب ارتداء الأحذية غير المناسبة، ألماً شديداً في القدمين.

2- القدم المسطحة (الفلات فوت)

يتسبب انبساط القدمين أي عدم وجود التقوس الطبيعي لباطن القدم في ألم شديد بالقدمين، ويحدث ذلك بشكل مؤقت للأطفال والسيدات الحوامل، لكنه يصيب بشكل أكبر كبار السن ومرضى السكري، كما أنه ينتقل بالوراثة في حالات أخرى، ويُنصح باستشارة الطبيب في هذه الحالات.

3- كعب توتنهام

كعب توتنهام أو كعب سبيرز كما يطلق عليه البعض هو عبارة عن نتوءات صغيرة من الكالسيوم تحت عظام الكعب، وقد لا تسبب هذه الحالة ألماً لبعض المصابين بها بينما يعاني البعض الآخر من آلام شديدة بسببها.

وتساعد التمارين الرياضية، والأدوية المضادة للالتهابات، وحقن الكورتيزون في علاج هذه الحالة، كما أن فقدان الوزن، وتجنب الركض، وارتداء الأحذية المناسبة يمكن أن يساعد في علاجها أيضاً، لكن الجراحة قد تكون خياراً لا مفر منه في بعض الحالات الشديدة.

4- الكالّو

يعتبر الكالو أو عين السمكة نمواً زائداً في الطبقة الجلدية أسفل القدم، وتسبب هذه الحالة آلاماً مزعجة فضلاً عن أنها تعيق ارتداء الأحذية وممارسة الأنشطة اليومية بالكفاءة المطلوبة.

ويمكن التخلص من الكالو بالمنزل عن طريق نقع قدميك في الماء الدافئ، ترطيب البشرة، واستخدام الحجر الخشن لتقشير الجزء السفلي من القدم.

5- كدمات القدم

تصيب كدمات القدم عادة الرياضيين الذين يمارسون الركض والقفز لفترات طويلة، كما أنها شائعة بين أصحاب الوزن الزائد ومرضى السكري، ويمكن علاجها منزلياً باستخدام كمادات الثلج لإذابة الكدمة.

6- الالتواء

تعتبر ممارسة الرياضة بشكل مفرط من الأسباب الشائعة للإصابة بالتواء القدم، هذا فضلاً عن السقوط أو الارتطام المفاجئ بشيء ما.

ويمكن علاج هذا الالتواء بكمادات الثلج مع الجلوس ورفع القدم إلى الأعلى حال كانت الإصابة خفيفة كما ينصح باستشارة الطبيب إذا لم يزل الألم.

7- النقرس

يندرج مرض النقرس تحت قائمة التهاب المفاصل، لأنه يسبب ألماً حارقاً مفاجئاً، وتيبساً وتورماً في المفصل، وعادة يكون في إصبع القدم الكبير.

وإذا تُرك هذا الألم دون علاج، فإنه يتكرر مراراً حتى يتسبب في الإضرار بالمفاصل والأوتار والأنسجة الأخرى.

ويحدث النقرس بسبب ارتفاع حمض اليوريك في الدم، والذي يتراكم في المفصل على هيئة بلورات شبيهة بالإبر تسبب الإحساس بالوخز، ومن أسباب الإصابة بالنقرس السمنة، الإفراط في تناول الكحول والكثير من اللحوم والأسماك.

ولعلاج الألم الناتج عن النقرس ينصح بالجلوس ورفع القدم المصابة مع الاستعانة بكمادات الثلج وتناول الأطعمة المضادة للالتهاب، هذا فضلاً عن شرب الكثير من الماء لطرد حمض اليوريك الزائد من الجسم.

8- ورم إبهام القدم

تعتبر أورام إصبع القدم الكبير حالة شائعة تسببها العوامل الوراثية أو عوامل الحياة مثل ارتداء الأحذية الصغيرة أو الكعب العالي، وتسبب انتفاخاً عظمياً على جانب القدم بالقرب من مفصل الإصبع الكبير. ويمكن التخلص من ألمها من خلال التدليك وكمادات الثلج.

9- الأظافر الغارزة

يعد الظفر الغارز في الجلد من المشاكل الأكثر شيوعاً في إصبع القدم الكبير، ويحدث نتيجة نمو زوايا الأظافر داخل الجلد وهو أمر يسبب ألما شديداً ويصاحبه في معظم الأحيان التهاب واحمرار في الجلد.

وإذا لم تكن الحالة تتطلب التدخل الجراحي لإزالة الظفر الغائر، فإن وضع القدمين في الماء الدافئ المضاف إليه القليل من الملح سيُشعركم بالراحة.

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