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حذف حسابك على فيس بوك ليس حلاً جذرياً.. ستظل مراقب

حذف حسابك على فيس بوك ليس حلاً جذرياً.. ستظل مراقب
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تواصل – وكالات:

يعتقد مستخدم فيس بوك أن حذف حسابه من الشبكة بعد فضيحة أكبر اختراق معلوماتي، هو الحل القاطع والجذري لهذه المشكلة، لحماية بياناته ومعلوماته الخاصة. لكن من يعتقد ذلك فهو واهم، إذ ستظل الشركة ومعلنيها يراقبونك عبر الإنترنت، إن لم تتخذ خطوات معينة إضافة لحذف حسابك.

تستخدم فيس بوك استراتيجية منذ عام 2014 تسمى بـ “Facebook audience network” وهذا يعني أن العلامات التجارية تظل تعرض الإعلانات التي تستهدف اهتماماتك ومعلوماتك السكنية، حتى وإن لم تكن على شبكة فيس بوك.

وبناءً عليه، إذا حذفت حسابك على فيس بوك ستظل ترى نفس الإعلانات المتطفلة عليك، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

والسؤال الآن كيف توقف المعلنين من تتبعك على الويب؟
لمستخدمي آي فون:
التوجه إلى إعدادات← الخصوصية← إعلانات ← “Limit Ad Tracking”.

بعدها قم بالضغط على Reset Advertising Identifier ثم النقر على خيار Reset Identifier، فهذا الخيار سيمنع جهازك من الاتصال بأي صفحة تتعلق بالمعلنين.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد:
التوجه إلى إعدادات←حسابات ومزامنة← غوغل ←إعلانات←”Opt Out of Interest Based Ads”←النقر على تأكيد. ثم الضغط على “Reset advertising ID”.

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