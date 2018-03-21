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جمرك ميناء الدمام يحبط تهريب 2.6 مليون حبة «كبتاجون» (صور)

جمرك ميناء الدمام يحبط تهريب 2.6 مليون حبة «كبتاجون» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أحبط جمرك میناء الملك عبدالعزيز بالدمام، محاولة لتهريب كمیة كبیرة من حبوب الكبتاجون المحظورة، بلغ حجمها نحو 2.6 ملیون حبة، مخبأة ضمن إرسالیة واردة عبر المنفذ.

وبحسب مدير عام جمرك میناء الملك عبدالعزيز محمد بن سامي حمام، فإن “طاولات خشبیة” وردت للمنفذ محملة داخل حاويات، وأثناء تنفیذ أحد المراقبین للإجراءات الجمركیة والتفتیش اكتشف كمیة من حبوب الكبتاجون، مخبأة داخل مخابئ أعدت خصیصاً لتهريب الحبوب داخل إحدى الطاولات وغلفت بالبلاستیك ووضعت داخل كراتین الطاولات.

واتضح، أن الكمیة المضبوطة تصل إلى (2.604.951) حبة كبتاجون، فجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حیال ذلك.

 

 

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