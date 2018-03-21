«بلدي الرياض» يناقش مخالفات الاستخدام السكني في قرار البناء المطور

تواصل – الرياض:

ثمن مجلس بلدي الرياض، سرعة تجاوب أمانة المنطقة، في تنفيذ قرار المجلس المتمثل بإيقاف قرار الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات للأنشطة التجارية الجديد.

واستعرض المجلس، نموذج الخطة الخاصة بأعمال عضو المجلس البلدي، والضوابط والإجراءات التنفيذية، وتم إقرار النموذج والتوصية بتعميمه ليقوم كل عضو بإعداد الخطة التشغيلية الخاصة به.

وناقش “بلدي الرياض” الاستعمالات المخالفة للاستخدام السكني في قرار البناء المطور على الشوارع (30- 36) متراً بالرياض، ورأى التريث في تطبيق القرار لكثرة الشكاوى الواردة إليه بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي، الحادية والأربعين، التي عقدها أمس الأول في مقر بلدي الرياض بحي الملز، برئاسة خالد العريدي رئيس المجلس.

وافتتح العريدي، الجلسة بشكره لأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء اللجان على جهودهم المبذولة لاستكمال خطط اللجان، وبطاقات الإجراءات التنفيذية لأنشطة وأعمال اللجان.

واستعرض ناصر الدغيشم أمين عام بلدي الرياض، أبرز ما تم حيال قرارات المجلس البلدي خلال الفترة السابقة، وثمن المجلس سرعة تجاوب أمانة الرياض بتنفيذ قرار المجلس المتمثل بإيقاف قرار الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات للأنشطة التجارية الجديد.

واستعرض إبراهيم العنزي، عضو المجلس، نموذج الخطة الخاصة بأعمال عضو المجلس البلدي، والضوابط والإجراءات التنفيذية، وتم إقرار النموذج والتوصية بتعميمه ليقوم كل عضو بإعداد الخطة التشغيلية الخاصة به.

وناقش “بلدي الرياض” في الاجتماع المواعيد المقترحة لعقد لقاءات مع رؤساء البلديات ضمن إحدى جهات الرياض، وذلك بحضور كل من رؤساء البلديات ومديري الإدارات المساندة بالأمانة، بالإضافة إلى عدد من المواطنين ساكني نطاق البلديات الفرعية، وتم اعتمادها من المجلس البلدي.

وقدمت وحدة شكاوى المواطنين التي أقرت حديثاً بالمجلس عرضاً تعريفياً عن الوحدة ومهامها، وآلية العمل فيها وتقريراً عن أكثر الشكاوى الواردة للمجلس بناء على البلديات والدوائر خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وكرم المجلس البلدي المواطنين إبراهيم العريفي، وعبدالله آل يعيش، من الدائرة الأولى غرب الرياض، على تفاعلهم المميز مع المجلس البلدي، والخدمات البلدية، وذلك انطلاقاً من برنامج التواصل مع المواطنين، وفعالية تكريم المستفيدين، كما كرم عبدالرحمن العساكر عضو المجلس، لمساهمته في تصميم شعار المجلس البلدي الجديد، وكرم منسوبي أمانة المجلس البلدي الذين تمت ترقيتهم مؤخراً، وهم: ناصر العسعوس، أيمن السبيل، أمين العبدالله، سالم الدوسري.