1347 حالة إصابة بسرطان القولون سنوياً بالمملكة

تواصل – الرياض:

كشفت آخر إحصاءات السجل الوطني للأورام تسجيل 1347 حالة سرطان قولون جديدة سنوياً ما يمثل 11.5% من حالات الأورام التي تسجل سنوياً في المملكة.

وفي ذات السياق يستعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض لتنظيم المنتدى السعودي الدولي لأمراض القولون والمستقيم يوم الأحد المقبل 25 مارس والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بمشاركة منظمات ومؤسسات طبية دولية عريقة في هذا المجال لبلورة خطط متطورة لمحاصرة المرض.

وأوضحت الدكتورة سمر الحمود، رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى، واستشارية جراحة القولون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض أن عدد المصابين بالمرض من بين الرجال خلال عام واحد بحسب آخر الإحصاءات بلغ 753 حالة بمعدل 55.9% من مجمل الإصابات للرجال والنساء بينما بلغت الحالات في أوساط النساء 594 حالة بمعدل 44.1% مشيرة إلى أنه يعد السرطان الأول في المملكة الذي يصيب الرجال والثالث لدى النساء وأن متوسط عمر الإصابة لدى الرجال 60 عاماً فيما متوسط عمر النساء المصابات 57 عاماً مضيفةً أن المناطق الخمس الأكثر تسجيلاً للحالات هي على التوالي: منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة الحدود الشمالية، منطقة مكة، منطقة القصيم.

وأضافت أن الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الأمراض في المملكة غير معروفة بيد أن هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة مثل تغير نمط الحياة الذي نشهده في مجتمعنا كالغذاء غير الصحي كتناول الوجبات السريعة والإكثار من تناول اللحوم وعدم تناول وجبات صحية غنية بالألياف وازدياد نسب السمنة والتدخين. حسب “الرياض”.