قاضٍ سابق: ضرورة ملاحقة أصحاب المخططات الذين باعوا الأراضي دون صكوك

تواصل – الرياض:

طالب الدكتور ياسر البلوي القاضي ورئيس محكمة التنفيذ السابق، بضرورة ملاحقة أصحاب المخططات الذين باعوا أراض بدون صكوك، قائلا ‘‘هذا جزء من أعمال لجنة مكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد بكافة المناطق‘‘.

وأضاف، اللجنة وجهت بإيقاف العديد من الأشخاص وحجز أراض بآلاف الأمتار وغيرها من الفساد المالي والعيني والمرجع في ذلك ما يصدر من بيانات رسمية بانتهاء التحقيقات والتسويات.

جاء ذلك في تغريدة لـ “البلوي” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “ملاحقة أصحاب المخططات الذين باعوا أراض بدون صكوك، هو جزء من أعمال لجنة مكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد بكافة المناطق وقد وجهت بإيقاف العديد من الأشخاص وحجز أراض بآلاف الأمتار وغيرها من الفساد المالي والعيني والمرجع في ذلك ما يصدر من بيانات رسمية بانتهاء التحقيقات والتسويات‘‘.