«المراقبة» يطالب «صحة الرياض» ببيانات الحضور والانصراف للسنوات الـ5 الماضية

تواصل- الرياض:

طلب ديوان المراقبة العامة، وزارة الصحة بتوفير بيانات الحضور والانصراف (الأصل) لموظفي إدارات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للسنوات الخمس الماضية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة الرياض سعد القحطاني، صحة طلب ديوان المراقبة من الوزارة بيانات الحضور والانصراف للسنوات الخمس الماضية، بحسب “عكاظ”.

وبشأن وجود ملاحظات من الديوان على عمل إدارات الشؤون الصحية بالمنطقة، قال القحطاني: «لا توجد أي ملاحظات، ويعد ذلك من مهام ديوان المراقبة الروتينية لكل الوزارات، وهذا شيء إيجابي لا مشكلة لدى الوزارة حياله».