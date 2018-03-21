«كفالة»: 21 مليار ريال حجم تمويل المنشآت الصغيرة

تواصل – الرياض:

قال المدير العام لبرنامج ‘‘كفالة‘‘ همام عبدالعزيز: إن نسبة التعثر في المشاريع التي موّلها البرنامج منذ إنشائه لا تتجاوز 1.6 % من مجمل المشاريع.

وأضاف، أن الصناعات الحربية تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للمشاريع المستفيدة من الدعم، كاشفا في الوقت ذاته أن حجم التمويلات التي منحتها البنوك بضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ 21 مليار ريال، وذلك منذ انطلاقة البرنامج عام 2006 وحتى 2017.

وأوضح عبدالعزيز، خلال حديث صحفي أمس، وجود أسعار تفضيلية لتحفيز رواد الأعمال لإنشاء أعمالهم في المناطق الواعدة بعيدا عن المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي قفز إلى المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من دعم البرنامج، وذلك في الربع الأول من العام الحالي، بحسب “الوطن”.