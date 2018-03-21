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طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل
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تواصل- متابعات:

أثار طالب فارع الطول بمدرسة ثانوية في محافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل، حيرة وجدلا واسعا خلال اختبار القدرات في إحدى قاعات المدرسة.

ودخل الطالب عبدالعزيز الرشيدي، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، وظن زملاؤه في بادئ الأمر أنه من الأساتذة أو المشرفين على الاختبار، قبل أن يؤكد لهم أنه زميل لهم وفي نفس مرحلتهم وعمره لا يتجاوز 17 عاماً.

وأكد الطالب، أنه جاء من ثانوية أنبوان لأداء الاختبار، ويبلغ طوله 2.5 متر، وأكد أنه يتعرض لبعض المواقف بسبب طوله مقارنة بزملائه، وأنه يعاني أثناء ركوب السيارة ودخول المنزل، وبات يحظى بشعبية في محيطه ولا يزال يدرس بالصف الثاني الثانوي.

 

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