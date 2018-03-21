«التعليم»: قريبا 3 مسارات جديدة للابتعاث الخارجي

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أعلن وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، موعد التقديم للسنة الـ13 لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسار “وظيفتك وبعثتك”، اعتبارا من 10 شوال المقبل «بعد ثلاثة أشهر»، مبينا استمرار الوزارة في المسار من خلال الشركات التي تملكها الحكومة أو ترخص لها، كشركات الفنادق والصناعات المختلفة في القطاعات التقنية وقطاعات الطاقة والتعليم والترفيه وغيرها، داعيا القطاعات الخاصة في سوق العمل للاستثمار في المرحلة الجديدة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والإدارية المتقدمة.

وقال خلال ترؤسه اللقاء التحضيري الذي نظمته وكالة الوزارة للبعثات أمس (الأربعاء) بمشاركة نحو 45 جهة حكومية وخاصة من شركاء الوزارة في مسار وظيفتك وبعثتك لمناقشة الخطوات الأولى للشراكة في السنة الـ13 من البرنامج، «لن نتمكن في هذه المرحلة الجديدة من التوقيع مباشرة مع أية جهة حكومية للابتعاث في المسار، وذلك بهدف توظيف المبتعث في نفس الجهة الحكومية، لكننا قادرون على التوقيع مع الجهة الحكومية لابتعاث مرشح يعمل في إحدى الشركات التابعة للجهة والمرخصة أو

المملوكة للدولة».

وأضاف، أن وزارة التعليم ماضية في تقوية علاقتها مع الشركاء في البرنامج لتطوير وتفعيل الإشراف والمتابعة للمبتعثين والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن نظام (سفير) في إصداره الثاني يخضع حاليا لتحديثات تطويرية مهمة ستكون متاحة للشركاء قبل شهر شوال المقبل.

وتطرق وكيل البعثات إلى أن هناك عدة مسارات مختلفة غير مسار “وظيفتك وبعثتك” يتضمنها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في ملامحه التطويرية التي تكشف عنها الوزارة قريبا، ومنها على سبيل المثال مسار نخبة الجامعات لمن يحصل على قبول مباشر لأفضل (20) جامعة دون الحاجة للانتظار، والمسار الطبي الذي لم نربط القبول عليه في موعد سنوي ثابت، نظرا لأهميته فمن يحضر القبول وفق المقاعد العالمية المتاحة في الطب يحصل على مقعده المباشر في الابتعاث، ومسار المنح الدولية من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات بعض الدول الأجنبية.

وأعلن الحربش أن الوزارة ستكشف عن مقاعد في مسار المنح الدولية مدعومة تتكفل فيها الدول الأجنبية بكامل البعثة ودول أخرى تتكفل برسوم الدراسة فقط، إذ تلتزم الوزارة في تكاليف المخصصات الأخرى من مكافآت، وتذاكر سفر، وتأمين طبي وغيرها.

وناقش مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الدكتور عبدالرحمن الحضيف مع الشركاء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، ومنها تحديد الشراكات في ضوء الأمر السامي الكريم الخاص بقصر الابتعاث في مسار (وظيفتك وبعثتك) على الوظائف في غير القطاع العام، كما تم عرض الجدول الزمني للسنة الـ13 ووضع خطة التطبيق أمام الشركاء ومتطلبات الوزارة وخطتها في بناء التخصصات وكذلك استعراض مسؤولية الجهات في منظومة (سفير).