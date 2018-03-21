«مدني مكة» يوضح حقيقة انفجار مطعم بجدة

تواصل – مكة:

تعليقا على حادثة الانفجار التي وقعت في احد مطاعم جدة، كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أن الحادث كان عرضيا بسبب تسرب غاز مسال تعرض لمصدر حراري.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، انهم تلقوا بلاغا من مركز العمليات الموحد 911 عن حدوث انفجار داخل أحد المطاعم بحي الحرازات، تناثرت على إثره الشظايا والزجاج إلى مسافات تواجه المطعم، وتضررت بسببه المحالات المجاورة وعربة متوقفة مقابل الموقع بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف، إن الحادثة كانت وميض لحظي ولم ينتج عنها أية إصابات أو خسائر في الأرواح، مبينا أن الحادثة استدعت فرقة التدخل في حوادث الانهيارات، فيما باشرت الفرق المتخصصة في التثبت من الموقع وتأمينه.