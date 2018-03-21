اليوم.. الإعلان عن عقوبات أمريكية ضد الصين

تواصل – وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد اليوم الخميس، للكشف عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين بسبب اتهامها بسرقة الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وصرح المتحدث راج شاه لوكالة فرانس برس “اليوم سيعلن الرئيس عن الإجراءات التى قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية، لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية”.

فيما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأربعاء، إن وزارته أعدت خطة تتضمن قيودا على الاستثمارات الأمريكية في الصين لعرضها على الرئيس دونالد ترامب لدراستها في إطار قراراته بشأن إجراءات محتملة ضد بكين فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.