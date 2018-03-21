«خوجة»: المملكة والمغرب ترتبطان بمصالح مشتركة لا حدود لها

تواصل – الرياض:

أوضح عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، سفير المملكة لدى المغرب، أن العلاقات السعودية-المغربية وطيدة وتاريخية وراسخة منذ زمن طويل، وأنها تستمد عمقها من الوشائج الإنسانية المتجذرة بين شعبين عريقين تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة، من دين ولغة وحضارة.

وأكد سفير المملكة لدى المغرب، في تصريحات لوسائل إعلامية مغربية، أن العلاقات بين قيادات البلدين أخوية على مر العصور، وتزداد متانةً ورسوخًا، وهو ما يمنح العلاقات الثنائية زخمًا وقوةً، وإنها تقوم على مبادئ واضحة، وتستند إلى قيم أساسها التضامن والإخاء.

وشدد على أن السعودية والمغرب ترتبطان بمصالح مشتركة كبيرة لا حدود لها، وتمتد إلى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مطالبا الجميع بوضع العلاقات بين البلدين فوق أي جدل إعلامي.