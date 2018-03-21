تفاصيل لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

تفاصيل لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

تفاصيل لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض
0

تواصل – واس:

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التقى سموه بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن أمس .

ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى فخامته وطلب فخامته من سموه نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين.

وجدد فخامة الرئيس دونالد ترامب وسمو ولي العهد التأكيد على التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقاما باستعراض وتثمين التقدم الذي تحقق في تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية-الأمريكية منذ عقد قمم الرياض التاريخية في شهر شعبان 1438هـ (مايو 2017م) وتوقيع إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من قبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وفخامة الرئيس الأمريكي.

وشكر فخامة الرئيس سمو ولي العهد على جهود المملكة العربية السعودية لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد فخامته التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

فيما شكر سمو ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لجهود مواجهة تأثير إيران الهدام عبر الشرق الأوسط ولهزيمة داعش.

وناقش فخامة الرئيس ترامب وسمو ولي العهد الجهود المشتركة لإبرام صفقات تجارية إضافية بين البلدين الصديقين ستسهم في خلق المزيد من الوظائف فيهما وفي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030.

كما ناقشا المستجدات في المنطقة والأمن الإقليمي وضرورة تحميل النظام الإيراني وقوات حرسه الثوري المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، ناقش فخامة الرئيس الأمريكي وسمو ولي العهد التهديد المتزايد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة قوات الحرس الثوري الإيراني، وأكدا على التزام البلدين الصديقين المشترك بمواجهة هذا التهديد. وناقش الجانبان الوضع الإنساني والخطوات الإضافية في هذا المجال، واتفقا على أنه في النهاية فإن الحل السياسي للأزمة ضروري لتحقيق احتياجات الشعب اليمني بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وجدد فخامة الرئيس الأمريكي وسمو ولي العهد التأكيد على الشراكة الأمريكية-السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب.

ورحب فخامة الرئيس بالزيارة القادمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان البيت الأبيض قد أوضح في بيان اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في البيت الأبيض، واستعرض الجانبان التقدم في تعزيز العلاقات الثنائية الأمريكية السعودية منذ اجتماعهما الأخير.

وذكر البيان “أن القادة تناولوا أيضاً الجهود المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقات التجارية بين البلدين والتي من شأنها إيجاد أكثر من 120 ألف وظيفة أمريكية، والمساهمة الأمريكية في نجاح أجندة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية” .

وأضاف البيان “أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شكر الرئيس ترامب على القيادة الأمريكية المتميزة في هزيمة داعش ومواجهة الأعمال الإيرانية المدمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط “.

وأشار البيان إلى “أن الرئيس ترامب و سمو ولي العهد بحثا أيضاً التهديد الذي يشكله الحوثيون للمنطقة بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني الإسلامي، كما ناقشا خطوات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني، واتفقا على أن الحل السياسي للصراع ضروري في نهاية المطاف لتلبية احتياجات الشعب اليمني”.

وأبلغ الرئيس ترامب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رويترز: «ولي العهد» يزور فرنسا الشهر المقبل

رويترز: «ولي العهد» يزور فرنسا الشهر المقبل

«ولي العهد» يجتمع مع رؤساء وأعضاء الكونجرس الأمريكي (صور)

«ولي العهد» يجتمع مع رؤساء وأعضاء الكونجرس الأمريكي (صور)

شاهد.. ما فعله ولي العهد والرئيس الأمريكي عند التقاط صورة رسمية

شاهد.. ما فعله ولي العهد والرئيس الأمريكي عند التقاط صورة رسمية

ولي العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين المملكة وأمريكا

ولي العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين المملكة وأمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>