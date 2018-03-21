الدبابة «أبرامز» الأمريكية في طريقها للمملكة.. تعرّف على مواصفاتها (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

الدبابة «أبرامز» الأمريكية في طريقها للمملكة.. تعرّف على مواصفاتها (صور)

الدبابة «أبرامز» الأمريكية في طريقها للمملكة.. تعرّف على مواصفاتها (صور)
0

تواصل – الرياض:

تعاقدت المملكة مؤخراً على شراء مجموعة من الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة، حيث جاءت في المقدمة دبابات أبرامز الشهيرة.

وتشتهر الدبابة أبرامز الأمريكية بأنها من بين أقوى الدبابات على مستوى العالم لجهة التسليح والتدريع، ولكنها في الوقت نفسه واحدة من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم؛ إذ يزيد وزنها عن 60 طناً، وفقاً لقناة فوكس الإخبارية.

ودخلت أبرامز للخدمة منذ عام 1980، إلا أن الكثير من التحسينات والتعديلات أُدخلت عليها بعد حروب عدة خاضتها مثل حرب أفغانستان وغزو العراق، وتمتلك الدبابات الكثير من مواصفات الأمان، فإلى جانب درعها القوية والثقيلة الذي يدخل اليورانيوم المنضب في تصنيعها، فإن قمرتها الداخلية تمتلك خاصية إطفاء الحريق بشكل آلي بحال اندلاعه داخلها.

كما يمكن لقائد الدبابة أبرامز إطفاء الحرائق المندلعة في المحرك في حال مهاجمته، إلى جانب ميزة تخزين الذخائر في مكان خاص بحيث لا يؤثر انفجارها على حياة الجنود بالداخل.

وتمتلك الدبابة مدفع 120 ملم من طراز M1، وهو صالح لإطلاق عدد كبير من القنابل المتنوعة الاستخدامات، بما فيها القنابل الخارقة القادرة على تدمير مختلف الدبابات المتطورة بدرعها الجديدة. كما تحمل الدبابة أيضاً عدداً من الرشاشات بعيارات مختلفة .

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«خوجة»: المملكة والمغرب ترتبطان بمصالح مشتركة لا حدود لها

«خوجة»: المملكة والمغرب ترتبطان بمصالح مشتركة لا حدود لها

المملكة خارج قائمة أرخص 10 دول بالعالم في أسعار «الإنترنت المنزلي»

المملكة خارج قائمة أرخص 10 دول بالعالم في أسعار «الإنترنت المنزلي»

خبير أرصاد يتوقع موعد دخول «الهواء الحار» إلى المملكة

خبير أرصاد يتوقع موعد دخول «الهواء الحار» إلى المملكة

رئيس البرلمان الليبي: ترشُّح القذافي غير مناسب.. وهذا ما نرجوه من المملكة

رئيس البرلمان الليبي: ترشُّح القذافي غير مناسب.. وهذا ما نرجوه من المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>