الدبابة «أبرامز» الأمريكية في طريقها للمملكة.. تعرّف على مواصفاتها (صور)

تواصل – الرياض:

تعاقدت المملكة مؤخراً على شراء مجموعة من الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة، حيث جاءت في المقدمة دبابات أبرامز الشهيرة.

وتشتهر الدبابة أبرامز الأمريكية بأنها من بين أقوى الدبابات على مستوى العالم لجهة التسليح والتدريع، ولكنها في الوقت نفسه واحدة من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم؛ إذ يزيد وزنها عن 60 طناً، وفقاً لقناة فوكس الإخبارية.

ودخلت أبرامز للخدمة منذ عام 1980، إلا أن الكثير من التحسينات والتعديلات أُدخلت عليها بعد حروب عدة خاضتها مثل حرب أفغانستان وغزو العراق، وتمتلك الدبابات الكثير من مواصفات الأمان، فإلى جانب درعها القوية والثقيلة الذي يدخل اليورانيوم المنضب في تصنيعها، فإن قمرتها الداخلية تمتلك خاصية إطفاء الحريق بشكل آلي بحال اندلاعه داخلها.

كما يمكن لقائد الدبابة أبرامز إطفاء الحرائق المندلعة في المحرك في حال مهاجمته، إلى جانب ميزة تخزين الذخائر في مكان خاص بحيث لا يؤثر انفجارها على حياة الجنود بالداخل.

وتمتلك الدبابة مدفع 120 ملم من طراز M1، وهو صالح لإطلاق عدد كبير من القنابل المتنوعة الاستخدامات، بما فيها القنابل الخارقة القادرة على تدمير مختلف الدبابات المتطورة بدرعها الجديدة. كما تحمل الدبابة أيضاً عدداً من الرشاشات بعيارات مختلفة .