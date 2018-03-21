«التجارة» تداهم اجتماعاً لأعضاء «كيونت» في مقهى بمكة

تواصل – فريق التحرير:

داهمت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، اجتماعاً تدريبياً ضم 12 عضواً من شركة “كيونت”، التي توهم بالربح السريع، وذلك بأحد المقاهي في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه تم إحالة المضبوطين لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي يناير الماضي، ضبطت الوزارة تجمعاً لأعضاء الشركة، خلال اجتماع لهم رتبه أحد الوافدين بفندق في الرياض.

وتحذر “التجارة” باستمرار من نشاط شركة “كيونت”؛ كونه محظوراً في المملكة العربية السعودية، وصدر في حقها قرار من الوزير بحظر هذا النوع من النشاط، باعتباره مضللاً.