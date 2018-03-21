خطوات جديدة من «الصندوق العقاري» لتنويع مصادر دخله

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كشف صندوق التنمية العقارية، عن خطة استثمارية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية كبيرة ومستدامة، في وقت يعمل على إعادة البنية التحتية اللازمة للتحول إلى مؤسسة مالية مستدامة ليكون دافعاً وفعالاً لقطاع الإسكان.

وقال الصندوق العقاري، إن الخطة الاستراتيجية لاستثمارات الصندوق تتضمن الاستثمار في قطاع العقارات، وإنشاء صناديق استثمار عن طريق الشركات، وشراء محافظ إقراض من السوق لتمويل المستفيدين، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتمويل المستفيدين لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأضاف، أن الاستثمار في قطاع العقار يعد استثماراً استراتيجياً، حيث يعتزم الصندوق شراء الأراضي البيضاء التي لا يستطيع أصحابها تطويرها بسبب ضعف الملاءة المالية عن طريق صندوق الاستثمار التابع لصندوق التنمية العقارية، لافتاً إلى أن الصندوق سيعمل على تطوير تلك الأراضي بعد شرائها؛ ومن ثم طرحها في السوق بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الصندوق العقاري، أنه يسعى بحلول عام 2020 إلى الاعتماد على موارده المالية، وعدم الاعتماد على الدعم المالي المقدم من قبل وزارة المالية، مؤكداً أن الأنظمة المحاسبية الداخلية للصندوق تم تحويلها إلى أنظمة محاسبية عالمية لتواكب تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية مستدامة، بحسب “الاقتصادية”.