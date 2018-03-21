خطوات جديدة من «الصندوق العقاري» لتنويع مصادر دخله

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

«التحالف»: صاروخ دفاع جوي معادٍ من مطار صعدة يعترض إحدى مقاتلاتنا

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

تصريح مهم لشرطة الرياض بشأن تعرض طفلة لطلقة طائشة في مهرجان لـ«الترفيه»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 478 متقدماً للوظائف للمطابقة النهائية

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

نصائح مهمة لتوفير الوقود.. هكذا تختصر مسافة الرحلة

خطوات جديدة من «الصندوق العقاري» لتنويع مصادر دخله

خطوات جديدة من «الصندوق العقاري» لتنويع مصادر دخله
0

 

تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق التنمية العقارية، عن خطة استثمارية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية كبيرة ومستدامة، في وقت يعمل على إعادة البنية التحتية اللازمة للتحول إلى مؤسسة مالية مستدامة ليكون دافعاً وفعالاً لقطاع الإسكان.

وقال الصندوق العقاري، إن الخطة الاستراتيجية لاستثمارات الصندوق تتضمن الاستثمار في قطاع العقارات، وإنشاء صناديق استثمار عن طريق الشركات، وشراء محافظ إقراض من السوق لتمويل المستفيدين، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتمويل المستفيدين لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأضاف، أن الاستثمار في قطاع العقار يعد استثماراً استراتيجياً، حيث يعتزم الصندوق شراء الأراضي البيضاء التي لا يستطيع أصحابها تطويرها بسبب ضعف الملاءة المالية عن طريق صندوق الاستثمار التابع لصندوق التنمية العقارية، لافتاً إلى أن الصندوق سيعمل على تطوير تلك الأراضي بعد شرائها؛ ومن ثم طرحها في السوق بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الصندوق العقاري، أنه يسعى بحلول عام 2020 إلى الاعتماد على موارده المالية، وعدم الاعتماد على الدعم المالي المقدم من قبل وزارة المالية، مؤكداً أن الأنظمة المحاسبية الداخلية للصندوق تم تحويلها إلى أنظمة محاسبية عالمية لتواكب تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية مستدامة، بحسب “الاقتصادية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المحكمة الإدارية ترفض دعاوى مواطنين ضد «الصندوق العقاري» في الجوف

المحكمة الإدارية ترفض دعاوى مواطنين ضد «الصندوق العقاري» في الجوف

«الصندوق العقاري» يسمح بتأجيل سداد القروض 6 أشهر

«الصندوق العقاري» يسمح بتأجيل سداد القروض 6 أشهر

«الصندوق العقاري»: تمكين 45 ألف مستفيد من وحدات جاهزة بأسعار مناسبة

«الصندوق العقاري»: تمكين 45 ألف مستفيد من وحدات جاهزة بأسعار مناسبة

«الإسكان» و«العقاري» يطلقان خدمة «تمويل المتقاعدين»

«الإسكان» و«العقاري» يطلقان خدمة «تمويل المتقاعدين»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد
«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب
تقارير وحوارات

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>