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خبير اقتصادي يطالب برفع الدعم عن «الديزل»: يكلفنا 110 مليارات ريال سنوياً

خبير اقتصادي يطالب برفع الدعم عن «الديزل»: يكلفنا 110 مليارات ريال سنوياً
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تواصل – فريق التحرير:

طالب الخبير الاقتصادي برجس حمود البرجس، برفع الدعم عن الديزل لتوفير المليارات من الريالات، وتوجيهها لبرامج التعليم والسكن والعلاج.

وأوضح البرجس، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن دعم المملكة للديزل يكلفها سنوياً أكثر من 110 مليارات ريال لمصانع بدائية (توفر مليون وظيفة 85% لغير السعوديين)، وشاحنات كان يفترض استبدالها بقطارات شحن.

وأضاف: “حتى كهرباء المجمعات التجارية تستفيد من هذا الدعم؛ لابد من رفع الدعم وتوجيه المليارات لدعم المواطن وبرامج التعليم والعلاج والسكن”.

وأشار إلى أن سعر الديزل في أمريكا أغلى من البنزين، وعندنا الديزل (رُبع) سعر البنزين، الدعم كان أكثر من ١ تريليون ريال في ١٠ سنوات، وهذه الأموال كافية لبناء القطارات، والمصانع المتقدمة، والطاقة الشمسية والتكنولوجيا.

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